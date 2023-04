Raccolta rifiuti, a Biella novità in arrivo. A maggio cambiano anche orari e tipologia in base alle zone

Novità in arrivo nel servizio raccolta rifiuti a Biella: a maggio saranno rivisti orari e tipologia, da oggi è in uso in città un nuovo diserbante, il Comune ha acquistato una nuova spazzatrice per una resa migliore in alcune vie e sarà presto attivo un servizio di pulitura con mezzi meccanici anche la domenica. Queste solo alcune delle novità presentate oggi mercoledì 19 aprile in conferenza stampa in Comune alla presenza dell’assessore alla Gestione integrata dei rifiuti Marzio Olivero, del sindaco Claudio Corradino e del presidente di SEAB Gabriele Bodo Sasso.

“Dovevamo tenere conto sia degli aumenti che si sono verificati negli ultimi mesi, sia la nostra ferma intenzione di migliorare il servizio di igiene urbana che fino a questo momento è stato applicato nel territorio – spiega l’assessore Olivero -. La scelta fatta da questa amministrazione è stata quella di migliorare il servizio andando ad operare delle economie sull’attività già esistente, assicurando una maggiore efficienza. Il Piano economico Finanziario di quest’anno comporta un aumento di circa un milione di euro rispetto al 2022, del tutto in linea con l’aumento dell’inflazione, ed ha un importo complessivo di circa tredici milioni”. Aumento che comporterà riflessi anche sulle bollette, che avranno un rincaro del 9,13% rispetto al 2022.

In particolare, la società ha rivisto il servizio di raccolta su tutto il territorio di Biella, suddividendo la città in cinque zone, con una ridefinizione della frequenza dei servizi e una rivisitazione della tipologia degli stessi, in base alle necessità di ogni singola zona. “L’attività entrerà in vigore a metà maggio con un nuovo servizio che consentirà dei risparmi che l’Amministrazione ha deciso di dirottare sul potenziamento della società – dice ancora Olivero -. Così è stato acquistato un mezzo di cui la città era sprovvista: una piccola spazzatrice snodata che permetterà una maggiore pulizia nelle zone centrali di Biella. Un altro obiettivo che ci siamo posti concerne il rafforzamento del servizio domenicale”.

Per quanto riguarda il diserbo. “L’anno scorso c’è stata una crescita che i prodotti non hanno saputo contrastare. L’acido acetico si è rivelato poco adatto per cui, dopo un’indagine accurata, abbiamo selezionato i prodotti più efficaci, con un trattamento termico con vapore abbinato ad una schiuma a base di colza, tutto assolutamente naturale, e che potrà agire sulle radici più in profondità”.

“E’ un dato di fatto che la SEAB quando è entrata la mia amministrazione non navigasse in buone acque, anzi era prossima al fallimento – dice il sindaco Claudio Corradino -. Ora la situazione è completamente cambiata grazie ad un management diverso, che ha dimostrato la bontà della nostra scelta”.

Il presidente di Seab Bodo Sasso, dopo aver ringraziato i dipendenti svolgere il lavoro in diverse occasioni anche in condizioni difficili e con mezzi “in condizioni terribili”, come ha detto lui stesso, ha annunciato che la società avrà presto un nuovo software di gestione che sarà in grado di migliorare il servizio: varrà come 4 o 5 dipendenti in più, non farà errori e sarà più veloce e puntuale. Sarà attivo dal 2024. Questione che ha fatto emergere Bodo Sasso è però anche il costo dell'inciviltà: recuperare rifiuti abbandonati nell'ultimo anno è costato qualche cosa come 500 mila euro compreso lo smaltimento.