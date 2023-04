Maxi incidente sulla A 26, 4 auto coinvolte e 5 feriti

I vigili del fuoco del Comando di Verbania sono intervenuti ieri pomeriggio per un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli nel tratto autostradale dell' A26 al chilometro 188 nella galleria Mottarone 2 in cui si viaggiava a doppio senso di marcia.

Sul posto i vigili del fuoco stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell'area. Una donna è stata elitrasportata in codice giallo all'ospedale di Borgomanero e altre quattro persone ferite in codice verde all'ospedale di Verbania.

In questo momento la galleria è ancora chiusa, con forti ripercussioni sul traffico, che viene dirottato sulla viabilità secondaria. Per i rilievi e gli accertamenti la polizia stradale di Romagnano Sesia.