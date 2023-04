Dal Nord Ovest - Stava attraversando i binari l'uomo investito dal treno al passaggio a livello

Una fatalità, costata la vita. Un uomo, classe 1944, residente alla Dogna di Crusinallo, stava attraversando i binari con le sbarre abbassate del passaggio a livello di via Lagostina.

Un treno passeggeri, che stava sopraggiungendo in direzione Omegna, lo ha travolto: il macchinista, come raccontato da diversi testimoni, ha suonato disperatamente, ma l'uomo non ha fatto in tempo a spostarsi. L'impatto non gli ha lasciato scampo: vani i tentativi di rianimarlo da parte dei volontari del 118.

Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri, vigili del fuoco e Polfer, che ricostruirà la dinamica di quanto accaduto. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente: i residenti, una volta conosciuta l'identità dell'uomo, hanno sottolineato come spesso fosse solito attraversare i binari in quel punto, anche con le sbarre abbassate.

Dalle 14, ora dell'incidente, la circolazione ferroviaria è ferma: i passeggeri sono stati fatti scendere dal treno e per loro ci sarà un mezzo sostitutivo per raggiungere le loro destinazioni.