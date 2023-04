Sbuca un cane in Superstrada, l'auto non fa in tempo a scansare e lo centra in pieno. È successo ieri, 18 aprile, nel tratto che da Vigliano Biellese porta a Biella. L'animale è stato recuperato dal personale del canile. Indenne il conducente, un 30enne di Valdilana. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.