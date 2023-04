Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco fa nel comune di Pray, in prossimità della Fabbrica della Ruota. A scontrarsi frontalmente due automezzi.

Stando alle prime informazioni raccolte, si sarebbero registrati alcuni feriti, subito assistiti dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Non è nota, al momento, l'entità della gravità. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito e il personale preposto alla rimozione dei mezzi.