Biella, parcheggia la bici ma qualcuno la ruba. L'appello: “Restituitela, la uso per andare al lavoro”

Biella, parcheggia la bici ma qualcuno la porta via. L'appello: “Restituitela, la uso per andare al lavoro”

Parcheggia la bici fuori da un edificio e, al suo ritorno, è letteralmente sparita. A denunciare il furto, avvenuto ieri pomeriggio, 18 aprile, in prossimità della rotonda di via per Candelo, un uomo domiciliato a Biella.

“Sono stato impegnato per un'ora e mezza: ho lasciata la mia city bike intorno alle 17 e, dopo 90 minuti, non c'era più – racconta – Ho già fatto denuncia ai Carabinieri ma chi la vedesse in giro non esiti a contattare le forze dell'ordine. Ci tengo molto, non solo a livello affettivo ma la utilizzo anche per raggiungere il mio luogo di lavoro a Gaglianico. Senza quella, sono in difficoltà”.