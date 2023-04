Lezione fra gli scaffali per la 2A dell'elementare di Cossato Ronco con il progetto “Aliment…Amiamoci”

Lunedì 3 aprile, la 2A della scuola primaria Cossato Ronco, si è recata a piedi in visita guidata al Supermercato U2. L’uscita didattica rientra nel Progetto d’Istituto, “Pace e Intercultura”, denominato “Aliment…Amiamoci”, che nasce proprio per promuovere stili di vita sani.

Attraverso attività ludico-didattiche e coinvolgendo anche i genitori, si è cercato di agire in un’ottica di prevenzione delle cattive abitudini alimentari con l’obiettivo di diminuire il consumo di merende elaborate, contenenti troppi grassi ("merendine" preconfezionate e farcite, patatine e "snack" di vario genere) e bevande zuccherate, a favore dell’introduzione di frutta e verdura, prodotti da forno, cereali, yogurt, nonché merende internazionali (cous-cous). Oltre alla merenda del mattino (tutti gli alunni usufruiscono della frutta prevista dal buono pasto, invece che della merenda portata da casa), già individuata come un possibile punto di incontro e di condivisione, e introdotta a scuola dal mese di novembre 2022, i bambini sono stati impegnati in un compito di realtà che ha previsto l’elaborazione a gruppi, di un planning settimanale di merende sane e internazionali (che verrà anche esposto durante la manifestazione “La scuola scende in piazza”, prevista a Cossato, nel mese di Maggio), nonché la creazione di un ricettario digitale, contenente le ricette di “merende sane” cucinate a casa.

Il progetto si è sviluppato grazie anche all’uscita didattica presso il Supermercato U2, per acquistare gli ingredienti necessari e osservare “dal vivo” quanto imparato solo teoricamente in aula. I bambini hanno potuto ricercare a piccoli gruppi gli ingredienti necessari alla preparazione delle loro merende, inoltre hanno potuto osservare e analizzare i prodotti esposti nel reparto frutta e verdura, quelli del reparto “freschi”, analizzando criticamente gli ingredienti, la provenienza e l'importanza di acquistare prodotti locali o a KM0.

Le docenti e l'Istituto Comprensivo di Cossato ringraziano il responsabile del punto vendita e la Direzione, che non hanno concesso ai bambini la possibilità di fare lezione “tra gli scaffali”, ma con grande spirito di accoglienza e collaborazione anche tra i dipendenti, hanno omaggiato ogni alunno con un uovo di Pasqua.