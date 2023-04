Vigliano, il Comune aderisce al progetto "Cuore informa" per 3 defibrillatori sul territorio

L'amministrazione comunale di Vigliano Biellese ha aderito all'iniziativa “Cuore Informa” proposto dalla ditta Italian Medical System. Il progetto prevede la consegna in comodato d'uso di defibrillatori semiautomatici di emergenza, a tutela della salute dei cittadini, acquisiti grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione di spazi pubblicitari ricavati sulla superficie esterna dei totem che conterranno i defibrillatori stessi.

Per la presenza in tali spazi, saranno contattati prioritariamente aziende ed esercizi commerciali del territorio. Nello specifico, i siti individuati per la posa dei defibrillatori sono 3: l'edificio che ospiterà la nuova sede ASL (entrata da Via Milano); Largo Stazione (presso l'aiuola davanti l'entrata della Scuola dell'Infanzia) e via Libertà (presso l'entrata del campo sportivo Aurora).