H-Open Week sulla Salute della Donna, le iniziative promosse dall’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Biella

L’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Biella partecipa all’8° edizione dell’H-Open week, promossa dalla Fondazione Onda dal 17 al 21 aprile 2023, in occasione della Giornata della Salute della Donna, che si celebra il 22 di aprile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Per l’occasione, la Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ASL di Biella ha organizzato due appuntamenti informativi che saranno diffusi tramite i canali social dell’Azienda Sanitaria e un consulto informativo in reparto, rispettivamente sulle seguenti tematiche: Mercoledì 19 aprile, video informativo sui sanguinamenti uterini anomali a cura di Alessandro Messina, Medico specializzando in Ostetricia e Ginecologia - Università di Torino; Giovedì 20 aprile, video informativo sull’incontinenza urinaria femminile a cura di Chiara Germano, Medico Specialista Ostetricia e Ginecologia ASLBI; Giovedì 20 aprile, possibilità di consulti informativi sugli screening oncologici: Cristina Cavagnetto, Medico Specialista Ostetricia e Ginecologia ASLBI.

L'iniziativa è volta a tutte le pazienti che desiderano ricevere informazioni sulla prevenzione oncologica. È obbligatoria la prenotazione, scrivendo a segreteria.direzionemedicaospedale@aslbi.piemonte.it; gli incontri si terranno tra le 10:00 e 13:00 presso il terzo piano lato ovest - ambulatori di Ginecologia. Attualmente sono 354 in tutta Italia gli Ospedali che sono stati premiati da Fondazione Onda con 1, 2 o 3 “Bollini Rosa”.

All’Ospedale degli Infermi di Biella da molti anni sono riconosciuti 2 bollini. Si tratta di un’attestazione di continuità rispetto all’impegno professionale e di conformità agli standard predefiniti, riconosciuta solo agli Ospedali che sono in possesso di requisiti specifici in relazione all’offerta di servizi presenti al suo interno.

“L’appuntamento con la settimana delle iniziative di Onda è sempre un momento che accogliamo con piacere, perché è l’occasione per il reparto per fare il punto su che cosa abbiamo realizzato fino ad ora, su che cosa stiamo costruendo e su che cosa potremo offrire per il futuro alla popolazione biellese. – ha così commentato Bianca Masturzo, Direttore Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI - Arriviamo da un anno e mezzo di lavoro intenso con un’Ostetricia che tiene molto bene in termini di numero di parti, che provengono anche da fuori dal territorio biellese: ad oggi abbiamo 30 parti in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si è lavorato molto anche per consolidare appieno l’attività chirurgica sia sul versante della patologia benigna ginecologica che oncologica, ma abbiamo anche aperto degli spazi per la chirurgia ginecologica-urologica, dalla diagnosi, allo studio e al trattamento in sala operatoria. Dal mio arrivo a Biella, ho dedicato molto del mio lavoro per porre le basi, consolidare e far crescere l’attività chirurgica in ambito oncologico e l’attività chirurgica del tumore dell’endometrio è raddoppiata rispetto all’anno scorso, se non triplicata, rispetto allo scorso anno: si tratta di un primo riscontro concreto per la Ginecologia di Biella, che sta diventando punto di riferimento sul territorio regionale per le pazienti. La nostra è una squadra giovane, forte e motivata che vuole portare dei risultati, in termini di qualità delle prestazioni e di attenzione alle pazienti per problematiche ginecologiche e alla mamme che scelgono il nostro punto nascita”.