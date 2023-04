Forti piogge in arrivo sul Biellese, è allerta gialla per temporali (foto di repertorio)

Piogge in arrivo sul Biellese. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito: “Nel corso del pomeriggio odierno un minimo depressionario, attualmente presente sull'Europa orientale, inizia a spostarsi in moto retrogrado verso ovest posizionandosi sulla Germania in tarda serata. Tale circolazione a nord delle Alpi richiama aria umida da est sulla Pianura Padana, determinando un graduale peggioramento del tempo anche sul Piemonte, con rovesci sparsi da stasera sul settore nordorientale. Domani, a causa dell’ulteriore movimento del minimo verso la Francia, il maltempo si estenderà su tutta la regione con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno più persistenti, e localmente forti o molto forti, sulle zone settentrionali in particolare nel tratto compreso tra Biellese, Verbano, Vercellese e Novarese, a causa della convergenza e dell’interazione con l’orografia delle correnti umide orientali, in progressiva e marcata intensificazione fino a domani sera”.

E aggiunge: “Venerdì l'ulteriore allontanamento della zona di bassa pressione verso le Isole Britanniche favorirà un graduale miglioramento del tempo, con residui fenomeni sparsi, ancora moderati a nord nella prima parte della giornata, in successivo esaurimento. Sabato le condizioni torneranno stabili, con nuvolosità irregolare”.

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso, per la giornata di domani, l’allerta gialla per temporali su Biellese, Verbano, Vercellese e Novarese (zone A, B e I) dove saranno possibili locali allagamenti e isolati fenomeni di versante. Sarà possibile seguire l’evoluzione meteorologica attraverso i canali di diffusione delle informazioni di Arpa Piemonte.