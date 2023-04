Big Picture Learning, a Biella è tempo di Open Day

Per presentare l’Open Day della nostra realtà scolastica, programmato per il 27 aprile alle ore 18.30 presso la nostra sede in via Garibaldi 11, abbiamo pensato di dare la parola ad un nostro alunno di classe V.

Cosa significa, per te, far parte della realtà di Big Picture Learning?

Far parte del mondo Big Picture Learning significa affrontare un percorso di crescita che porterà a scoprire sé stessi e a interpretare in maniera migliore il mondo che ci circonda. Grazie alla sua filosofia riesce a tirare fuori il meglio dai suoi studenti; infatti, ognuno di essi, anche se non ne è consapevole, ha sempre delle peculiarità che lo rendono speciale. Grazie alle associazioni con le quali la scuola collabora e alla vasta e solida rete del Consorzio Sociale “Il Filo da Tessere” e al Centro di Orientamento “Skilland”, riesce a offrire ai ragazzi un percorso di sviluppo personale a trecentosessanta gradi.

Quali sono gli aspetti della scuola che ritieni più importanti?

La vera anima Big Picture Learning si scopre durante la vita scolastica all’interno dell’istituto, partendo dalla figura dell’Advisor, la quale è il fulcro del modello educativo: lo studente è seguito da un punto di vista umano e riesce ad instaurare con l’educatore un rapporto che va oltre il confronto ragazzo-adulto. Inoltre, la scuola si differenzia anche dal punto di vista dell’insegnamento e della valutazione allo studio; infatti, grazie all’assenza di verifiche e voti, gli studenti riescono a costruire un modello di autovalutazione che permette loro di scoprire i propri punti di forza, o di debolezza. È altresì importante citare la presenza di insegnanti che costruiscono lezioni interattive che sorpassano il modello frontale.

C’è qualcosa di cui vorresti parlare del tuo percorso a scuola?

Alle molteplici attività che la scuola propone ai propri studenti, vi è anche la possibilità di portare avanti un progetto personale, che rientra nell’interesse dei ragazzi, che verrà poi presentato alla fine dell’anno scolastico dinanzi alle altre classi e Advisor. L’attività permette di approfondire un proprio interesse, migliorare la capacità di esposizione e rispettare una tabella di marcia; inoltre, durante la progettazione, si ha la possibilità di essere affiancati da un tutor esterno o interno alla scuola.

Se quest’articolo vi avesse incuriosito vi invito a vedere da vicino la nostra realtà durante l’Open Day che si terrà giovedì 27 aprile alle 18:30 presso Via Garibaldi 11, Biella; avrete l’occasione di parlare con studenti, insegnanti e Advisor. Vi aspettiamo!!!