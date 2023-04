Arrivano a Biella i Mercati Internazionali, ecco come cambia la viabilità

In occasione della manifestazione “Mercato Europeo, regioni d’Europa - Mercati internazionali” in programma da sabato 22 a martedì 25 aprile 2023, è stata emessa una ordinanza con cui viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto autorizzati e veicoli al seguito dell’evento) e la sospensione temporanea della circolazione nelle seguenti aree e periodi: piazza Vittorio Veneto est, dalle ore 00.00 del 22.04.2023 alle ore 05.00 del 26.04.2023; piazza Vittorio Veneto nord, tratto intercluso tra la via Garibaldi e piazza Vittorio Veneto est, dalle ore 00.00 del 22.04.2023 alle ore 05.00 del 26.04.2023; viale Matteotti, tratto intercluso tra la via Repubblica e la via Italia, dalle ore 00.00 del 22.04.2023 alle ore 05.00 del 26.04.2023; via Volpi, ambo i lati eccetto stalli invalidi, tratto intercluso tra viale Matteotti e via G. di Valdengo, lato ovest, dalle ore 00.00 del 22.04.2023 alle ore 05.00 del 26.04.2023.

In riferimento al punto precedente è istituita la temporanea sospensione della circolazione eccetto residenti e/o titolari di posti auto interni, in ingresso ed uscita dai passi carrai, esclusivamente con le seguenti modalità: a) Attraverso il varco situato in Piazza V. Veneto lato nord/est per raggiungere l’accesso carraio di Piazza V. Veneto n°15/C; b) Attraverso il varco situato all’intersezione di via Volpi/Viale Matteotti per raggiungere gli accessi carrai di viale Matteotti n° 6, 7, 9; c) Attraverso il varco situato all’intersezione della carreggiata sud di viale Matteotti con via della Repubblica per raggiungere gli accessi carrai di viale Matteotti n°10, 12, 14.

E’ istituito il temporaneo doppio senso di circolazione, per gli aventi diritto, con velocità massima di 10 Km/h, nelle seguenti aree per la temporalità previste nel punto precedente: via Mazzini, tratto intercluso tra la via Italia e la via Colombo; piazza Vittorio Veneto nord, tratto intercluso tra la piazza Vittorio Veneto est e la via Losana; via Italia, tratto intercluso tra la via Mazzini e la via XX Settembre/Gramsci e tra via XX Settembre/Gramsci e piazza S. Marta; via Volpi, tratto intercluso tra la via Gustavo di Valdengo e il viale Matteotti. Infine è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati (TAXI), nella seguente area e periodo: via Torino dal civico 9 fino all’ingresso dell’area di sosta privata al civico 5, per la temporalità precedenti, ovvero dalle ore 00.00 del 22.04.2023 alle ore 05.00 del 26.04.2023.