A Biella un monumento commemorativo delle Donne Partigiane e Costituenti FOTO

Si è tenuto oggi, mercoledì 19 aprile, dalle 11 alle 13, la commemorazione della Festa della Liberazione. L’evento, a cui hanno preso parte enti, associazioni e scuole di Biella, si è tenuto all’interno della sede della Provincia.

Nell’ambito del progetto “Leggere le donne della resistenza”, è stata creata una stele all’interno dell’aiuola curata dagli studenti dell’Istituto tecnico Agrario. Il monumento è simbolo commemorativo delle Donne Partigiane e Costituenti, che al pari degli uomini hanno gettato le basi di un Paese libero, non solo dai soprusi ma anche dalla diseguaglianza sociale.

Apre l’incontro il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, che dopo i ringraziamenti, accoglie gli studenti offrendo uno spunto di riflessione per l’inizio delle esposizioni: “Il coinvolgimento della scuola, in occasioni come questa, rappresentano un punto di svolta dell’educazione civica scolastica. Spesso appaiono lontani, quei volti nelle vecchie fotografie, come i nomi sulle lapidi di quegli antichi cimiteri… ma occorre ricordare che è grazie a quei nomi lontani che oggi, tutti noi, possediamo il diritto di esercitare la nostra libertà!”.

“Sembra che il mondo sia stato costruito dai soli uomini -afferma Rita De Lima, in rappresentanza dell’Associazione Pericle- eppure le donne ci sono sempre state! Rappresentiamo il 51% della popolazione mondiale e come gli altri abbiamo contribuito alla costruzione della realtà che oggi viviamo.”Le donne, le mogli, le madri e le figlie, in seguito al ventennio fascista sono state catapultate in una realtà molto diversa da quella a cui erano abituati: “Per la prima volta, le donne, nonostante non fossero obbligate a combattere, hanno camminato con le proprie gambe e deciso da che parte stare - continua De Lima - Una storia che viene alla luce tardivamente ed è oggi giunto il momento di raccontare. Armi, munizioni, provviste e messaggi, ciascuna ha apportato il proprio contributo silente, celandosi all’oscuro delle gesta eroiche di uomini in armi. Viaggiavano in solitudine le staffette partigiane, le stesse che al fianco degli uomini, hanno fondato la nostra Costituzione.”

Il Presidente Ramella ha ricordato ai presenti il significato del 25 aprile e offre la sua “vicinanza” con un esempio: “Mia madre è nata nel periodo in cui le donne non avevano il diritto di voto, io la vedo, è tangibile, non è solo un nome o un volto sfocato… Occorre difendere le minoranze in difficoltà, perché un giorno potremmo essere noi a non ricevere aiuto.”A seguito degli interventi dei ragazzi delle scuole (hanno preso parte all’iniziativa alcune classi dei settori Agrario, Alberghiero, Geometra e Meccanico dell’IIS Gae Aulenti; del settore Artistico dell’IIS E. Bona e dell’ENAIP di Biella) che hanno narrato le incredibili gesta e le tragiche esperienze di quel tempo, sono seguiti gli interventi dell’Ufficio Storico, dell’Associazione Voci di Donne e del Presidente dell’ANPI di Torino.“La Seconda Guerra Mondiale -continuano gli intervistati- ha rappresentato la vittoria della civiltà sulla barbarie, indica un primo e vero punto di svolta all’eliminazione delle gerarchie sociali ed è grazie a giornate come questa, che è possibile, oggi, costruire una società differente”.