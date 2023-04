Precipita a Pasqua sotto il Mucrone, il grazie della “miracolata” al Soccorso Alpino

Riceviamo e pubblichiamo:

“Sono la ragazza che è stata messa in salvo il giorno di Pasqua dal Soccorso Alpino sotto il Mucrone.

In queste poche righe vorrei esprimere la mia gratitudine e ringraziare i soccorritori Massimo, Andrea e Corrado per l'ottimo e nulla facile lavoro di recupero svolto. Mi rendo conto che, oltre aver messo in pericolo la mia stessa vita, altre persone con sangue freddo e preparazione hanno rischiato la vita per salvarmi.

L'uscita solitaria di Pasqua è stata una mossa azzardata, tra l'altro scegliendo quel sentiero inizialmente senza nebbia. Grazie infinite a tutto il gruppo di soccorso Alpino per la dedizione che ci mettono per salvare vite altrui”.