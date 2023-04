Cimitero di Chiavazza, un lettore segnala: “Trascurato e scarsa manutenzione, merita più cura”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Mi rivolgo a voi per porre l'attenzione sulla scarsa manutenzione del cimitero di Chiavazza. Sono un cittadino di Biella e ho visitato il cimitero di Chiavazza. Sono rimasto sorpreso di vedere lo stato di trascuratezza in cui si trova il cimitero.

Come luogo religioso e di memoria per i nostri cari defunti, penso che il cimitero di Chiavazza meriti una maggiore cura da parte delle autorità competenti. La mancanza di manutenzione delle tombe e delle aree verdi circostanti danno l'impressione di un luogo dimenticato e poco importante per la comunità.

Allego una foto scattata nella speranza che questa immagine possa rendere più evidente la mia richiesta di un intervento di manutenzione”.