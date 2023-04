Mongrando, prorogata l'accensione degli impianti di riscaldamento

Come da ordinanza n.7/2023 del 18/04/2023, il comune di Mongrando comunica che, vista l’instabilità delle condizioni metereologiche previste per il mese di aprile e considerato che tale situazione potrebbe determinare nella popolazione un insostenibile stato di disagio, specialmente nelle persone anziane, si autorizza la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento fino al 25 aprile nell’ambito del territorio di Mongrando per un massimo di sei ore e mezza giornaliere di utilizzo.