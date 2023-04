Trasferta a Savona per i guerrieri della Kwan Taekwondo Biella FOTO

Sabato 15 Aprile trasferta a Savona per dieci giovani rappresentanti della ASD Kwan Taekwondo Biella per partecipare al Torneo Interregionale Ligure. Sono stati in totale 578 gli atleti che si sono sfidati nell'arte marziale olimpica tra sabato 15 e domenica 16 con l'introduzione di un'importante novità da parte della FITA: un'improvvisa modifica alle categorie per cui gli atleti vengono suddivisi in base agli anni di tesseramento e non più secondo il livello di cintura raggiunto.

Ciò ha portato alcuni ragazzi e ragazze a doversi sfidare con avversari di grado superiore e quindi con maggiore esperienza. Questo non ha però fermato gli atleti della Kwan che hanno dimostrato ancora una volta un ottimo livello di preparazione. Infatti nella giornata di sabato, la società si è posizionata per medaglie vinte ottava su 45 società partecipanti e terza in Piemonte, preceduta solo da due società torinesi con un più alto numero di iscritti. Simone Della Volpe anno 2016 e Leonardo Condelli classe 2017, entrambi cintura bianca superiore, conquistano la medaglia d'argento.

Sara Nieddu anno 2014, cintura bianca superiore, porta a casa la medaglia d'oro imponendosi sulle avversarie sempre con due round di stacco. Martina Barrelli anno 2013 cintura bianca superiore, si posiziona seconda sul podio, perdendo la finale contro un'atleta di Pavia già sfidata nel precedente torneo. Giovanni Condelli classe 2012 bianca superiore, vince in finale i primi due round su tre ottenendo la medaglia d'oro. Alessandro Bagatello anno 2012, cintura verde, a causa dei nuovi provvedimenti federali è stato accorpato alle cinture rosse e nere, ha combattuto in modo eccellente, ma la sua corsa si deve fermare al gradino più basso del podio.

Cambio di categoria anche per Federico Cian anno 2012 cintura gialla superiore, che riesce ad arrivare all'oro con due round netti di vittoria contro un atleta proveniente dalla Toscana. Combattimento contro avversari con maggiore esperienza anche per Federico Bozzo Rolando cintura gialla superiore e Giovanni Furlan verde superiore,entrambi classe 2012 che nonostante l'impegno rimangono fuori dal podio, non riuscendo a superare il primo match. Helena Bevilacqua cintura bianca anno 2013, al suo secondo torneo, nonostante sia stata accorpata con atlete di peso maggiore, si porta a casa una medaglia d'argento.

Ennesima soddisfazione per gli allenatori della Kwan:《Nonostante l'imprevisto legato alle categorie i nostri ragazzi hanno ancora una volta dimostrato la loro passione e la loro preparazione come atleti, siamo sicuri che con questa squadra continueremo a raggiungere importanti traguardi》.