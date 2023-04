Poker di ori per Skating Biella FOTO

Lo scorso weekend al Palapajetta a Biella si è svolta la rassegna regionale del Piemonte organizzata da AICS con la collaborazione dell’asd Skating Biella per categorie e livelli. Nella pista di casa, come si può ben immaginare, si hanno sempre grandi aspettative ed ancora una volta le atlete biellesi non hanno deluso il loro pubblico, dimostrando di essere molto preparate.

Nella prima giornata di gare, le prime a cimentarsi nei loro dischi di gara sono state le gemelle Recupero, veterane dell’asd Skating Biella: Lucrezia, esegue un buon disco con grinta, determinazione ma anche con la giusta ironia che da sempre contraddistingue quest’atleta e si aggiudica il suo terzo oro consecutivo; anche la gemella Maria Elena, con la sua tipica determinazione e concentrazione esegue una buona prestazione che le permette di salire ancora una volta sul gradino più alto del podio.

Domenica mattina, la primissima atleta a calcare il parquet del Palapajetta è stata proprio la biellese Annarita Paraggio, esegue il suo tango in modo magistrale lasciando le persone presenti sugli spalti a bocca aperta, convince quindi pubblico e giuria ed arricchisce il suo personale medagliere con un’altra medaglia d’oro! Pattina bene e seppur con qualche “sbavatura” dovuta principalmente all’emozione si aggiudica l’oro anche Alessandra Monfrecola. Argento per Sofia Riberno, che purtroppo ancora una volta, nonostante abbia pattinato bene ed eseguito tutte le difficoltà richieste, per pochissimi decimi non riesce a salire sul gradino più alto del podio.

Buona prestazione per Siria Foglia Parrucin, che nonostante fosse in una categoria abbastanza numerosa, con nuove difficoltà inserite da poco tempo, si posiziona al 5° posto lasciando alle sue spalle atlete che militano nella categoria già da tempo. Gli allenatori Alessia ed Emanuele Marelli, il preparatore atletico Costantino Iannacone così come la dirigenza della società sono molto soddisfatti dei risultati ottenuti, ma da buoni sportivi, sanno che non c’è mai abbastanza tempo per cullarsi tra gli allori delle vittorie e già dal giorno successivo si sono rimessi a lavorare per le nuove tappe.

Gli obiettivi da raggiungere in questa stagione sono ancora molti: le atlete pre-agoniste insieme alle numerose compagne del gruppo esordienti parteciperanno ad uno trofeo promozionale organizzato sempre da Aics a Castelletto d’Orba nei giorni 13 e 14 maggio. Nei giorni 3 e 4 giugno al Palapajetta a Biella si terrà la rassegna regionale Uisp del Piemonte in cui verrà assegnato il titolo di campione regionale che aprirà le porte per i campionati nazionali, che quest’anno, si terranno a Scanno (L’Aquila). Anche quest’anno le atlete agoniste insieme ad Azzurra Cattin ed Ilaria Sinopoli del gruppo pre-agonismo parteciperanno ad una rassegna internazionale organizzata da Msp, che come ogni anno, si terrà all’RDS Stadium di Rimini dal 21 al 25 giugno.