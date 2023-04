I protagonisti della Novecento Golf Trophy a Magnano

Il week di golf del Club Le Betulle di Magnano è proseguito domenica 16 aprile con la Novecento Golf Trophy,

Questi i vincitori. In Prima Categoria 1° Lordo Lorenzo Lazzarin (Betulle), 1° Netto Filippo Bodo (Gressoney) e 2° Netto Camilla Barbero (Betulle).

Per la Seconda Categoria en plein della Betulle con Gianpiero Coppo 1° Netto e Cesarino Collé 2° Netto. Primi posti per le Betulle anche in Terza Categoria con Raffaella Merlo 1° Netto e Andrea Bodo 2° Netto.

Martina Bucchioni (St. Anna) primeggia tra le Ladies e Giovanni Tallia (Betulle) tra i seniores.