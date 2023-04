Decima piazza per Bottazzi e Magnani al Rally Costa Smeralda Storico FOTO

Seconda tappa di campionato italiano rally autostoriche in Sardegna per il rally costa Smeralda storico ed i portacolori della scuderia biellese Rally & co Alessandro Bottazzi e Ilaria Magnani agguantano una brillante 10° posizione assoluta con la piccola Opel Corsa gsi.

Vittoria di classe 1600 nel raggruppamento j1 con la soddisfazione di un settimo ed un ottavo posto assoluto in prova speciale, una prestazione superlativa per Alessandro ed Ilaria che dicono all'unisono: “Una gara con il coltello tra i denti per noi che ci ha consentito di ottenere una decima piazza assolutamente incredibile. La opel questa volta ci ha assecondato al meglio e siamo veramente felici di poter portare un buon risultato alla rally & co".

Prossima tappa di campionato dal 5 al 7 maggio per il targa Florio Historic rally.