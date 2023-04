Cresce l'attesa per il 1° Rallye della Lana Revival

Si avvicina sempre più la data svolgimento del 1° Rallye della Lana Revival, l'evento organizzato dall'Automobile Club Biella, in collaborazione con Veglio 4x4, BMT Eventi e Start & Go, fortemente voluto per celebrare il cinquantennale della prima edizione del celebre rally biellese.

Tra sabato 22 e domenica 23 aprile il Revival animerà la cittadina piemontese con un programma ricco di iniziative e di nomi altisonanti del mondo del rally, che sapranno deliziare anche i palati più esigenti. Alle 10 di sabato, a dare il via alla “due giorni” sarà l'apertura del Rally Village allestito nella centrale Piazza Duomo, nel quale spiccherà la mostra “Rally Lana since 1973” con i particolari e dettagliati “totem” dedicati a ciascuna delle edizioni disputate contornati dal maxi schermo sul quale scorreranno immagini, anche inedite, del Rally della Lana. Il lungo pomeriggio propone, con inizio alle 15, “Rudy – Opel - Lana” un viaggio nella storia del marchio tedesco ripercorso assieme al campione romagnolo che per lungo tempo è stato presenza fondamentale, dentro e fuori dall’abitacolo, della squadra Opel che per l’occasione si ritroverà a rivivere ricordi ed emozioni vissute sui campi di gara.

Sarà poi la volta di “50 sfumature di Lana” l’incontro con i tanti campioni che hanno dato lustro al rally biellese e che susseguendosi sul palco delizieranno il pubblico con racconti e aneddoti. Sono davvero numerosi quelli che hanno confermato la presenza e, solo per citarne alcuni, si fanno i nomi di Miki Biasion, Tony Fassina, Andrea Zanussi, Adartico Vudafieri, Maurizio Verini oltre, naturalmente, a quelli dei beniamini di casa quali Federico Ormezzano e Piero Liatti, o di Gianni Besozzi che vinse ben tre edizioni consecutive del Rally della Lana tra il 1974 e il 1976. Terminato il talk-show, gli ospiti assieme al Presidente di ACI Biella Andrea Gibello, saranno invitati presso il Circolo Sociale Biellese per l’aperitivo, mentre in Piazza Duomo i riflettori faranno luce sull’altro atteso elemento che completerà il Revival; dalle 19, infatti, inizieranno a confluire nel parco partenza le vetture – storiche e moderne in allestimento stradale – che dalle 22.30 parteciperanno al “Classic Experience” la parte dinamica della manifestazione che porterà gli equipaggi a ripercorrere l’itinerario di gara dell’edizione del 1973.

Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono disponibili al sito web www.veglio4x4.it e www.biella.aci.it