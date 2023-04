Crescono le sepolture islamiche a Cossila San Grato, il Pd chiede una soluzione duratura

Nel 2020 il Comune di Biella su richiesta del Pd aveva destinato in via provvisoria una porzione del cimitero di Cossila San Grato alle sepolture islamiche. Con gli anni queste purtroppo aumentano, e l'area che era stata individuata permette ora di ospitarne al massimo una decina. Per questo motivo, i consiglieri comunali del Pd Mohamed Es Saket, Marta Bruschi, Rinaldo Chiola, Paolo Rizzo. Valeria Varnero chiedono ora all'amministrazione una soluzione definitiva attraverso un'interrogazione.

"Visto l'elevato utilizzo dell'area ubicata nel cimitero di Cossila San Grato dove si sono già svolte ben 32 sepolture e che lo spazio sin qui concesso tende ad esaurirsi e può riservarne al massimo solo altre 10 - si legge nel documento - , alla luce delle considerazioni nel frattempo intercorse per dare una soluzione duratura e definitiva alle sepolture della Comunità Musulmana, in costante crescita dal punto di vista anagrafico, il sottoscritto Mohamed Es Saket, Consigliere comunale del Partito Democratico e rappresentante legale dell'Associazione Islamica Al Huda di Biella Chiede al Sindaco e/o all'Assessore competente quali siano le soluzioni individuate in relazione al mandato conferito al settore cimiteriale e come intenda darvi corso come a suo tempo garantito e annunciato".