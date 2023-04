Tutti potremmo aver bisogno di andare a comprare o di informarci con le imprese di traslochi per quanto riguarda le scatole per trasloco appunto perché abbiamo deciso di contattare una tra le tante aziende presenti nel territorio perché abbiamo bisogno di aiuto perché ci siamo accorti che nel nostro trasloco è trasferimento non solo abbiamo tante cose da portare ma ne abbiamo anche di cose voluminose e ingombranti

E comunque come ci spiegheranno anche le persone che lavorano all'interno di queste imprese di traslochi con le quali presumibilmente andremo a parlare ci spiegheranno che dipendendo da quello che dobbiamo spostare ci sono degli imballaggi delle scatole differenti e quindi dobbiamo trovare delle scatole in cartone magari che siano adatte a spostare quello che abbiamo bisogno di spostare

L'elenco non finirebbe mai e nell’articolo noi possiamo fare qualche esempio di quello che potremmo dover spostare e pensiamo a stoviglie come piatti o come bicchieri e tra l'altro a parte l'imballaggio per quanto riguarda le scatole servirà anche un materiale per proteggere come possono essere il pluriball o il nastro adesivo

Mentre per quanto riguarda le scatole per trasloco più nello specifico possiamo pensare a quelle in cartone ondulato Kraft che servono apposta per facilitare il trasloco e sono molto comode perché di sopra ci possiamo scrivere anche il contenuto di quello che c'è nella scatola così li può rintracciare tutte più facilmente e così come possiamo segnalare sul box scrivendolo se ci sono dei materiali fragili oppure no così da avere più le idee chiare quando li facciamo traslocare

In ogni caso teniamo presente che una prima cosa da fare è quella di fare una lista di cose che invece non vogliamo spostare nell'altra casa o perché sono troppo vecchie e quindi in condizioni troppo precarie e vanno solo fatte smaltire in discarica e questo è un caso

Oppure se sono ancora in buone condizioni ma non ci servono possiamo prendere in considerazione la possibilità di rivenderle in qualche mercatino off-line oppure online, o anche se non abbiamo bisogno di risolvere regalarli a qualcuno tra i nostri amici o darli in beneficenza per esempio

Dobbiamo farci aiutare nella scelta delle scatole da trasloco più adatte alle nostre esigenze

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque poi possiamo farci aiutare dai vari esperti nel settore per quanto riguarda la scelta delle scatole da trasloco più adeguate alla nostra situazioni e a quello che dobbiamo spostare come già abbiamo sottolineato nella prima parte

Per esempio bisogna mettersi d'accordo se queste scatole e gli imballaggi in generale faranno parte del preventivo finale del servizio dell'impresa che ci offre per il nostro trasloco oppure vanno conteggiate a parte ed è sempre bene mettere tutto nero su bianco per quanto riguarda vari accordi soprattutto economici

Spesso infatti tutte e due le parti potrebbero fare l'errore di mettersi d'accordo solo verbalmente e poi il problema che ognuno interpreta le parole come più gli conviene, e quello poi comunque porta a dei problemi