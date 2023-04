Medicina Tradizionale Indiana, una serata di prevenzione

Venerdì 21 Aprile alle ore 21.00 si terrà presso I Ricostruttori a Biella (Cascina Sant’Emilio, Case Sparse S. Biagio, 4 Biella) una serata sulla prevenzione secondo la Medicina Tradizionale Indiana.

Una conferenza ricca di contenuti semplici, ma esaustivi per far comprendere il proposito principale della Medicina Ayurvedica: consentire ad ogni uomo di vivere a lungo e in salute. Un ruolo fondamentale in Āyurveda è rivestito dalla prevenzione che guida l'essere umano verso la conoscenza della propria natura e mediante l'applicazione di pratiche quotidiane aiutano l'individuo a mantenere la salute.

L’incontro sarà tenuto da:

Federica Rondano diplomata in Tecnico in Ayurveda presso la Scuola Ayurvedic Point di Milano, Miriam Piana diplomata in Tecnico in Ayurveda presso L’Aima Ayurveda Di Milano.

In Italia l’Āyurveda è riconosciuta come “atto medico” dalla Federazione Nazionale ordino dei Medici Chirurgi ed Odontoiatri (FNOMC eO).