Grande successo al Biveg, la prima fiera vegana di Biella FOTO

16 aprile 2023: una data sicuramente da ricordare perché al Palazzo Boglietti si è svolta la prima fiera Vegana di Biella.

I 1200 ingressi registrati sono stati una conferma del fatto che Biella sia pronta ad accogliere un cambiamento che sta già avvenendo nelle maggiori città italiane e in tutti gli stati europei, soprattutto del nord Europa, ovvero l'apertura verso un'alimentazione Plant Based e uno stile di vita più sostenibile per noi e per l'ambiente. Senza tralasciare la parte etica, si è discusso molto durante i talks della giornata di come l'alimentazione vegetale sia fondamentale per ridurre il nostro impatto ambientale ed estremamente semplice, economica e salutare.

Con diversi medici e dietisti, specializzati nell'alimentazione Plant Based, nella sala conferenze si sono svolti interessanti dibattiti che hanno visto la partecipazione di centinaia di persone. Anche gli show cooking con famose influencer del settore hanno riscosso grandissimo successo. Nel frattempo si è svolto per tutta la durata della fiera (dalle 10 alle 19) un grande market con 35 espositori tra quelli di vegan food, artigianato sostenibile, associazioni animaliste e molto altro.

Ma il ricco programma prevedeva anche un intrattenimento per i più piccoli con laboratori a tema e ben due mostre fotografiche. La mente ideatrice del progetto è stata la Dott.sa Chiara Gotardo, Dietista specializzata in Alimentazione a base Vegetale, ma senza l'aiuto in primis di Laura Boglietti, responsabile del Palazzo Boglietti, del suo staff, e di tante persone che hanno creduto fin dal principio in questo un po' "folle" progetto, tutto questo non sarebbe mai potuto succedere… La grande soddisfazione degli espositori, l'apprezzamento da parte di tutti della parentesi food, e soprattutto i numerosissimi messaggi e post di gratitudine ricevuti al termine della giornata di domenica fanno ben sperare in un futuro BiVeg bis.