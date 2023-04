Fischietti, l'arte di fare suonare l'argilla a Ronco con Giorgio Rey

Si rinnova l’appuntamento alla Scuola delle Terrecotte con Giorgio Rey che ci insegna a fare i fischietti in terracotta. Perché ogni volta è un successo, si fa il pienone, qualcuno resta escluso. E periodicamente ci sentiamo come in dovere di riproporre la serata, uno dei mercoledì speciali della Scuola, grazie alla disponibilità e alla pazienza di Giorgio, che si presta con passione e pazienza in questa missione delicata!

“Sfatiamo un mito” – ci dichiara Giorgio Rey – “A Ronco Biellese moltissimi oggetti di uso comune erano fatti in terracotta. Non potevano piccoli giocattoli per divertire i bambini. Non solo servizi da tavola per le bambine!” “I più amati erano i subjet e i cùcu, fischietti in terracotta dalla tipica forma a uccellino e dai suoni sorprendenti. – continua Giorgio, che ha insegnato a fare i fischietti a centinaia di persone - C’erano i fischietti tradizionali con una sola nota e le ocarine, con la possibilità di modulare diverse tonalità, in base alla bravura dell’artigiano”.

Con pochi semplici strumenti si raggiungono risultati meravigliosi. La creatività di chi poi realizza il fischietto dà origine alle forme più strane o a reinterpretazioni del più tradizionale uccellino. Con maestria Giorgio ci guiderà nella straordinaria arte di far suonare l'argilla! Sarà una serata divertente, con le mani in pasta, che permetterà di riscoprire e sperimentare un’arte antica della tradizione ronchese. Incontro adatto a tutti.

L'appuntamento è domani, mercoledì 19 Aprile ore 21:00, con Giorgio Rey, alla Scuola delle Terrecotte a Ronco Biellese, via Roma 20 (piano terra della Scuola Materna).

Prenotazione obbligatoria, a Cinzia Petraroli - 340 709 0186, anche whatsapp.