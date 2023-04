Turismo, in crescita nel Biellese: nel 2022, +22% negli arrivi e +11% nei pernottamenti, FOTO

Oggi, martedì 18 aprile 2023, sono stati presentati a Biella, presso Palazzo Gromo Losa, i risultati a consuntivo 2022 dell’Osservatorio Turistico del Biellese che evidenziano una ripresa a partire dal mese di aprile, che porta il consuntivo 2022 a crescere rispetto al 2019: +22% negli arrivi e +11% nei pernottamenti.

L’evento organizzato da ATL Terre dell’Alto Piemonte e Fondazione BIellezza, in cui sono interventi Visit Piemonte e Unioncamere Piemonte, ha visto la partecipazione dell’Assessore al Turismo della Città di Biella e dell’Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Christian Clarizio, Vice-Presidente ATL Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli, Magda Ciccioni Zago, Cofondatrice Azienda Vitivinicola Centovigne, Michele Colombo, Direttore GAL Montagne Biellesi, Pierfrancesco Corcione, Direttore Unione Industriale Biellese, Eugenio Rosano, Direttore Relais Santo Stefano, Gianpiero Masera, Segretario Generale Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Alessandro Zanon, Direttore Generale di Visit Piemonte e Paolo Zegna, Presidente Fondazione BIellezza. La presentazione è stata occasione per illustrare i dati del consuntivo 2022 e momento di riflessione per le azioni future.

I movimenti turistici nel Biellese rappresentano circa il 2% dei movimenti turistici regionali, con un tasso di crescita, negli ultimi 10 anni, maggiore rispetto al totale regionale e nel 2022 hanno registrato oltre 110.000 arrivi e circa 240.000 pernottamenti; il Distretto Turistico dei Laghi raccolgono il 22,5% degli arrivi e il 29% dei pernottamenti, mentre il territorio delle Langhe Monferrato Roero l’11% degli arrivi e il 9% delle presenze regionali.

L'offerta è caratterizzata da una maggioranza di strutture ricettive extralberghiere in cui emerge in particolare la qualifica di Bed & Breakfast: 30% del totale strutture. Presenta, inoltre, la maggior parte dei posti letto nei campeggi (28%) e, a seguire, negli alberghi (18%), nelle case per ferie (14%) e nei bed & breakfast (9%), con una composizione diversa dai territori piemontesi analizzati a confronto.

In rapporto al periodo prepandemico, si assiste ad una crescita del turismo italiano: +27% di arrivi e +9% di presenze; si evidenzia, inoltre, il ritorno della componente estera, con un incremento delle presenze del 16%. Dall’analisi per comparto ricettivo, si evidenzia che la metà dei movimenti turistici soggiorna nelle strutture ricettive alberghiere e, a seguire, case per ferie, bed and breakfast e campeggi e villaggi turistici.

Dal punto di vista dei mercati di provenienza, oltre il 70% dei movimenti turistici sono di provenienza italiana: i principali bacini si ritrovano nel turismo interno regionale e, a seguire, in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che insieme rappresentano più del 70% dei flussi turistici consuntivati nella quota nazionale. Guardando ai mercati esteri, i principali Paesi di provenienza sono Germania, Francia, Svizzera, Benelux, Romania, Regno Unito, USA, Spagna e Scandinavia che rappresentano oltre il 78% degli arrivi esteri e il 73% delle presenze.

La filiera turistica biellese in senso allargato conta a fine 2022 oltre 1.400 realtà imprenditoriali per circa 4.900 addetti complessivi. Si tratta di una fetta rilevante (pari all’8,8%) del tessuto produttivo complessivo della provincia. Nel corso del 2022 anche per la filiera turistica allargata, così come per il tessuto imprenditoriale complessivo, i tassi di mortalità hanno sempre superato quelli di natalità, erodendo - sia a livello provinciale che a livello regionale - la numerosità delle imprese che costituiscono l’offerta turistica territoriale. Anche concentrando l’attenzione sul turismo in senso stretto - insieme delle attività di alloggio e ristorazione- il trend manifestato negli ultimi anni appare negativo.

Differente è stato il trend mostrato dal mercato alternativo (Airbnb) che, con 398 alloggi, a partire dalla primavera 2022, ha vissuto invece un’espansione dell’offerta e delle prenotazioni.

L’importanza assunta, anche a livello prospettico, dal settore viene confermata dai risultati dell’indagine Excelsior, di fonte Unioncamere/ANPAL, sui fabbisogni occupazionali delle imprese, che evidenzia come tra i primi indirizzi di studio richiesti dalle aziende nella provincia si collochi, tra i diplomi professionali, l’indirizzo della ristorazione.