L'assessore Greggio sui dati del turismo: "Biella meta e destinazione turistica al centro dell’Outdoor"

"Il Biellese, una destinazione turistica inedita: risultati, trend ed evoluzioni".

Così l'assessore al Turismo, Montagna e Unesco di Biella Barbara Greggio in relazione ai risultati del consuntivo 2022 dell'Osservatorio Turistico del Biellese (leggi Turismo in crescita nel Biellese):

“Sono soddisfatta dei dati presentati che evidenziano come nella Città di Biella si sono effettuate nel corso del 2022 ben 21.700 prenotazioni sulle On Line Travel Agency (tipo Booking.com e altre similari). E’ importante sottolineare come la nostra città sia una meta e destinazione turistica al centro dell’Outdoor: al primo posto il paesaggio e i sentieri da percorrere soprattutto in bicicletta, sia per il turismo nazionale, sia per quello straniero. La rete dei cammini è in continua espansione e insieme al percorso legato ai Sacri monti Unesco e ai parchi sempre di più sta diventando una meta molto ricercata”.

Anche la Città di Biella si sta muovendo in questo senso, insieme alle altre due Città Creative Alba e Torino, prosegue l'assessore: “Per questo motivo saremo presenti il 22 settembre al Salone Mondiale del Turismo in programma proprio nel capoluogo piemontese – conclude Greggio -. Analogamente si sta lavorando con le altre Città Alpine dell’Anno per creare un marchio del turismo sostenibile, legato alle peculiarità ambientali della zona montana”.