Non c'è nessuno in casa, i ladri colpiscono a Zubiena (foto di repertorio)

Non c'è il proprietario in casa, così i ladri colgono l'occasione propizia per compiere un furto. È successo ieri pomeriggio, 17 aprile, a Zubiena.

Stando alle prime informazioni raccolte, i malviventi avrebbero messo a soqquadro le stanze, dopo aver forzato una finestra. Alla fine, si sono allontanati con alcuni monili in oro. A dare l'allarme il residente, un uomo di 67 anni. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.