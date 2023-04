La Lega Biella esprime cordoglio per la scomparsa dello storico militante Rosano Piovan

La Lega Biella esprime cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Rosano Piovan e si stringe attorno alla sua famiglia. “Storico militante, leghista vero fin dal principio – lo ricorda Roberto Simonetti, segretario provinciale della Lega Salvini Premier Biella – mosso da ideali e valori saldi, espressi sempre con grande entusiasmo e a volte il giusto contributo di critica costruttiva. Presenza fissa ai gazebo e alle riunioni settimanali del partito, durante le quali non mancava di esprimere i suoi punti di vista con energia e passione, mantenuti sempre nel tempo. Ancora lunedì 3 aprile era in sede a discutere con gli altri militanti le ultime notizie di attualità locale e soprattutto nazionale, in particolare l’iter dell’autonomia differenziata, che lo vedeva particolarmente coinvolto dal punto di vista ideologico. Abbiamo trascorso assieme tante battaglie politiche e lui ha sempre vissuto la militanza come attivismo per il territorio e per il bene del partito, senza mai chiedere candidature o incarichi. Rosano incarna il militante modello, un esempio per tutti noi che terremo sempre nel cuore e nella mente. Porteremo avanti l’azione politico-amministrativa anche per lui, ispirandoci al suo impegno spassionato e alla sua coerenza”.