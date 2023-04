Biella, uomo attraversa la strada in via Rosselli ma viene investito da un'auto (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Non sono note al momento le condizioni di salute dell'uomo di circa 76 anni, investito da un'auto mentre stava attraversando la strada. È successo poco prima delle 11 di oggi, 18 aprile, dopo il semaforo di via Rosselli, a Biella, in direzione di Ponderano.

Ad assistere sbigottiti diversi passanti che hanno subito composto il numero di emergenza unica. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 per l'assistenza al malcapitato, poi trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo. Indenne la donna alla guida dell'auto. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.