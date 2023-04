Biella, scontro auto-bici alle 3 di notte: in ospedale un nigeriano di 35 anni (foto di repertorio)

Avrebbe riportato una prognosi inferiore ai 40 giorni il ciclista nigeriano di 35 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale. È successo stanotte, intorno alle 3, a Biella.

La dinamica è in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118. Proprio i sanitari hanno assistito e trasportato il biker in ospedale per le cure del caso. Indenni. Invece, le persone a bordo dell'auto, un anziano di 75 anni e una donna di 34.