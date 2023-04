“Tutti insieme per San Giorgio 2023”, la carrellata di eventi a Coggiola

Venerdì 21 Aprile 2023 ORE 21.00 Il CAI, sezione Valsessera, presso l'Asilo Don Fava, presenta la proiezione di "Solidarietà ed esplorazione in Himalaya" a sostegno delle popolazioni di Nepal e Pakistan.

Sabato 22 Aprile 2023 ORE 10.00 La Biblioteca Comunale, all’interno della propria sede, organizza "Letture Animate con Laboratorio” per bambini da 0 a 6 anni. ORE 21.00 Il coro "Cesare Rinaldo", presso la Chiesa Parrocchiale, organizza un incontro corale con i cori: "La miniera" di Sesto San Giovanni (MI) diretto da Renzo Bertoldo e "La Vie Est Belle" di Introd (AO) diretto da Annarosa Ronc.

Domenica 23 Aprile 2023 ORE 10.00 Benedizione ed inizio della tradizionale distribuzione. Alla partenza da Zuccaro del "Biscotto dell'Alpino seguiranno i “costumi di Coggiola” con l'accompagnamento della Banda Musicale.

ORE 10.30 Dalla Chiesa di San Giovanni, partirà la processione in via Roma, con le reliquie del Santo Patrono.

ORE 11.00 Messa Solenne presso la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio. All'esterno il Gruppo Alpini proseguirà con distribuzione del "Biscotto dell'Alpino”.

ORE 14.00 Inizieranno le visite guidate all'interno del Santuario del Cavallero. L’iniziativa è a cura dell'Associazione "Gli amici del Cavallero”.

ORE 14.00 Apertura iscrizioni presso l'Info Point per la "Gimkana lenta" aperta ad adulti e bambini, l’evento è organizzato da Tennis Coggiola e Sci Club Noveis; verranno distribuiti palloncini a tutti i bambini.

ORE 15.00 Il Gruppo Alpini e l'Associazione Turistica Pro Loco di Coggiola, presso la piazza XXV Aprile, organizzano giochi per bambini e offriranno una buona merenda per tutti.

Si ricorda che in caso di maltempo gli eventi all'aperto saranno annullati. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che si venissero a verificare durante lo svolgimento delle attività indicate.