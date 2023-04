Gruppo di volontariato Valle San Nicolao, presentate le proposte per il 2023

Si è svolta sabato scorso, 15 aprile, l’assemblea sociale annuale del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV durante la quale sono stati presentati e approvati all’unanimità il bilancio consuntivo del 2022 e quello preventivo dell’anno in corso, oltre alla relazione sulle attività svolte lo scorso anno e le proposte per il 2023.

L’associazione ha avuto lo scorso anno 110 soci e, tra questi oltre una trentina sono stati quelli assicurati, cioè quelli che svolgono servizi attivi. Le attività del Gruppo di volontariato che dallo scorso anno è anche a pieno titolo iscritto al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), sono una realtà irrinunciabile per tutto il paese e sono indispensabili a garantire prestazioni e servizi a chi ne ha più bisogno. In particolare, per chi vive condizioni di fragilità e deve fare i conti quotidianamente con i problemi di salute, dell’età, delle difficoltà economiche e di un territorio “marginale” in cui servizi e offerte pubbliche sono sempre più limitate.

Anche per queste ragioni il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV da ormai 17, anche in collaborazione con i vari enti pubblici locali e territoriali, rappresenta un valore e una necessità, oltre che una risorsa a disposizione di tutti, senza alcuna discriminazione.

Il 2022, dopo un lungo periodo di emergenza e di limitazioni, è stato un anno di rilancio di molte nostre attività, di potenziamento dei servizi svolti e di rafforzamento della nostra struttura. Tutto questo evidentemente a fronte di una crescita delle richieste a cui cerchiamo di rispondere positivamente e nel modo migliore. Abbiamo infatti mantenuto e ampliato il nostro intervento in paese, continuando ad essere punto di riferimento ai bisogni delle persone di questo territorio, grazie all'impegno dei tanti volontari che vanno ringraziati per la loro grande disponibilità.

Per quanto riguarda la prosecuzione delle attività rese a volte più disagevoli dalle limitazioni alla circolazione nel territorio comunale, nel 2022 abbiamo continuato con i servizi di trasporto e di accompagnamento, in particolare per visite mediche e consulti vari, oltre che per le normali incombenze della vita quotidiana, con la consegna dei pasti a domicilio, con i servizi concordati con il Cissabo (visite e trasporti verso ospedali e cliniche, i Centri Diurni, Domus Laetitiae, Centro per l’autismo e istituti di riabilitazione) e con il servizio di accompagnamento dei bambini sullo scuolabus.

Abbiamo inoltre ripreso, prima in forma sperimentale grazie anche alla presenza di una volontaria/stagista che ci è stata messa a disposizione grazie ad un progetto dell’Arci provinciale, e poi in modo definitivo, il progetto dei “Pomerigginsieme. Il venerdì dalle ore 14,30 nei locali dell’oratorio una quindicina di anziani del paese si ritrovano per attività di animazione e socializzazione che sta raccogliendo un buon successo. Un grazie a Maddalena, la volontaria/stagista che ha gestito la fase di rilancio organizzativo (unitamente all’Arci di Biella che l’ha ideato e finanziato) e ai volontari che oggi ne reggono l’organizzazione (Lauretta, Lino, Valter in primo luogo).

Oltre a questo, già sul finire dello scorso anno e poi più organicamente da questo 2023, in accordo con il Comune, si è ampliato il nostro intervento con i bambini delle scuole. Infatti la nostra associazione è subentrata anche nella gestione del doposcuola che svolgeremo fino al termine di questo anno scolastico anche grazie alla disponibilità di alcuni nuovi volontari e volontarie. Va ricordato anche che sono stati avviati nuovi servizi richiesti dal Cissabo, di trasporti continuativi di minori, alcuni anche quotidiani verso strutture educative e sanitarie.

Per quanto riguarda i dati della nostra attività, complessivamente i chilometri percorsi nel 2022 sono stati oltre 18mila, ancora in aumento rispetto all’anno precedente; in crescita anche il numero complessivo di servizi che ha ormai superato quota 500 in un anno, vale a dire una media di circa 2 servizi ogni giorno. A questo si aggiungono gli oltre 1200 pasti consegnati a domicilio a una media di 5 persone al giorno e le oltre 400 ore di servizio di accompagnamento sullo scuolabus, svolto a rotazione da una dozzina di volontarie e volontari. Abbiamo anche erogato contributi economici attraverso lo specifico fondo per le emergenze per circa 1500 che sono serviti soprattutto al pagamento di utenze domestiche e per buoni spesa.

Inoltre sono stati stanziati specifici contributi per l'emergenza freddo (200 euro), per l'acquisto di materiale didattico per le scuole del paese (400 euro) e alla parrocchia di San Nicolao, anche come rimborso per l’utilizzo della sede e di vari locali. Tra le attività collaterali va ricordata la castagnata benefica che abbiamo ripreso dopo un paio di anni di interruzione, la partecipazione alla festa di San Nicola e alle manifestazioni natalizie.

Infine, ma sicuramente non ultima per importanza, ricordo che nel corso del 2022 abbiamo sostituito una vettura dell’associazione con un notevole impegno economico, quasi 15mila euro, in parte coperti dai fondi del 5xmille e in parte con le offerte specifiche che ci sono state fatte pervenire. Un acquisto importante per poter continuare a svolgere al meglio le attività di volontariato e per il quale è doveroso ringraziare tutte le persone e le associazioni che lo hanno reso possibile grazie alle loro generose donazioni.

Per quanto riguarda il 2023 il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV assicurerà la prosecuzione delle principali attività di sostegno alle persone in stato di bisogno, anche temporaneo, fornite gratuitamente dai volontari, anche per provvedere alle necessità di soggetti che non sono in grado di farlo autonomamente. Continuerà il nostro impegno e aiuto verso le situazioni di difficoltà e di chi ne ha necessità, garantendo trasporti, accompagnamenti, aiuti economici, momenti di socializzazione e supporto alle attività scolastiche, concentrando le nostre energie sulle questioni più urgenti e importanti, privilegiando le attività più utili per la popolazione.

Lo faremo al meglio con le risorse, umane ed economiche, che abbiamo a disposizione. Per questo, come sempre ma ancora più forte, è l’appello a sostenerci e a darci una mano. Chi può e se la sente offra la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato. A questo proposito una delle novità principali di quest’anno sarà l’avvio di un corso di formazione per i volontari, eventualmente aperto anche a nuovi soci che vogliono avvicinarsi alla nostra associazione. Stiamo elaborando un programma didattico che serva di supporto ai volontari attivi e che magari sia anche un momento di attrazione per nuove forze che sarebbero benvenute e utilissime.

Inoltre nel 2023 viene anche rinnovata la convenzione con il Cissabo per lo svolgimento di servizi di trasporto. Per garantire tutte queste attività, l’associazione ha bisogno dell’aiuto di tutti, del sostegno economico della popolazione e dell’impegno dei volontari, soprattutto di nuove energie. Aumentando i bisogni e le richieste è sempre più necessario poter contare su altre disponibilità da parte di persone che vogliano e possano dedicare una parte del proprio tempo al volontariato.

Oggi i volontari offrono tempo prezioso, risorse e disponibilità all’associazione e alla gente del paese, con trasporti, accompagnamenti, assistenza e altri vari servizi. Un grazie ai membri del Direttivo impegnati anche nella gestione di questa associazione, a tutti gli oltre 30 volontari, sia quelli che ci sono da molti più anni sia a quelli che si sono avvicinati al nostro gruppo nell’ultimo anno, tutti uniti dalla condivisione di un impegno sociale e umano a favore del nostro territorio e delle persone che lo abitano, con prestazioni di sostegno e di inclusione, senza discriminazioni e senza alcuna finalità di lucro. Volontari che si dedicano gratuitamente al bene comune, al servizio dell'intero paese per migliorare la qualità della vita di tutti.