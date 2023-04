Da Bergo è arrivata Micromach, la microcar elettrica e compatta

Da Bergo Rent, la concessionaria biellese, è finalmente arrivata la microcar d’eccellenza e di ultima generazione: si tratta di Micromach, la microcar che apre la strada alle micro automobili del futuro.Negli ultimi anni, i piccoli veicoli elettrici chiusi stanno prendendo sempre più piede, in particolar modo nelle grandi città. Micromach è la soluzione che si stava cercando per un veicolo pratico ed ecologico.

In Europa, l’acquisto delle minicar è risultato in forte aumento; i vantaggi sono chiari: alcune non necessitano della patente, hanno velocità limitate, sono considerate più sicure di un ciclomotore e sono sempre riparate anche in caso di maltempo (a differenza degli scooter). Rappresentano la risposta alle esigenze di mobilità moderne, cittadine e di provincia, con il massimo comfort a bordo per due passeggeri.

La microcar è disponibile in due versioni: 60 km o 120 km di autonomia, con velocità massima di 45km/h. È un quadriciclo leggero, perciò è possibile viaggiare in ZTL, non si paga il bollo e l'assicurazione ha un premio ridotto.

Come per tutte le microcar, anche per Micromach non è necessaria la patente di guida B, ma è sufficiente il patentino AM per ciclomotore. Esiste inoltre una versione senza patente, con requisiti particolari dell'utilizzatore.

