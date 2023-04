Valdengo, il sindaco Pella promuove le CER di Ener.bit VIDEO

In una sala gremita di persone, il Presidente e i vertici di Ener.bit Paolo Maggia e il Sindaco di Valdengo Roberto Pella, hanno spiegato funzionamento, modalità e prospettive relative alle Comunità Energetiche Rinnovabili Risparmio energetico e ambiente, questi i temi dell'incontro di ieri sera, 17 aprile presso il polivalente di Valdengo, per parlare di come aderire alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Il sindaco Pella nel discorso iniziale, ha sottolineato che “vogliamo essere i primi” e la sua volontà di promuove le CER con un risultato per la comunità nettamente positivo e con la consapevolezza di abbattere i costi per la collettività, specialmente in relazione agli ultimi aumenti spropositati dell’energia. A fargli eco il Presidente di Ener.bit Paolo Maggia, che nell’apertura del suo intervento ha dichiarato “vogliamo offrire delle opportunità con l’obiettivo di fare progetti per la collettività” portando l’esempio di Valdengo per la ristrutturazione della rete di illuminazione pubblica che ha portato ad un consistente risparmio energetico.

Maggia ha poi fissato I due principi fondamentali: “L’importante è produrre in loco e consumare in loco, produrre di giorno e consumare contestualmente”. Tantissime le domande da parte del pubblico e le considerazioni finali sono state chiarificatrici: aderire alle CER non costa nulla e può solo esserci un risparmio, è possibile diventare anche produttori e consumatori allo stesso tempo e, principalmente, essendo all’interno di forti cambiamenti ambientali, economici e strutturali, sarà importante approfittare di queste opportunità. Il comune di Valdengo è a disposizione dei cittadini per raccogliere le dichiarazioni di adesione, come anche sul sito di Enerbit www.enerbit.it