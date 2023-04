Soccorso Alpino, donato un drone per ricercare dispersi e salvare vite in montagna FOTO

Da oggi gli uomini del Soccorso Alpino avranno a disposizione un nuovo strumento per il ritrovamento, recupero e salvataggio di vite in montagne: nella giornata di oggi, 18 aprile, a Palazzo Gromo Losa, è stato consegnato un drone di ultima generazione alla delegazione di Biella. La donazione è stata resa possibile grazie all'importante contributo (circa 15mila euro) concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, insieme al Gruppo Cassa di Risparmio di Asti.

Si tratta di un dispositivo performante di circa 4 chili da impiegare nella ricerca di dispersi e per operazioni di soccorso in ambienti impervi, o nel corso di eventi calamitosi (come alluvioni o valanghe). Sicuramente un valido supporto per le squadre di terra nel loro compito. Dotato di un sensore ad infrarossi, con tanto di termocamera assieme ad un pacco di 6 batterie per un'autonomia di tempo teorico in aria di circa 120 minuti. Inoltre, in fase di decollo e volo, il drone è in grado di muoversi seguendo parametri specifici e può regolarsi autonomamente così da evitare ostacoli di ogni sorta.

Tra le sue funzioni, vi è anche il comando di ritorno automatico e programmare una volata automatica in un'area geografica precisa. Ovviamente, come tutti i dispositivi di questo tipo, segue normative di volo molto specifiche. Infatti, al momento, è già a disposizione un pilota abilitato per il suo utilizzo e altri 5 stanno ultimando il corso per la guida del drone.

“È uno strumento che farà risparmiare parecchio tempo durante il nostro operato – spiega Claudio Negro, capo delegazione del Soccorso Alpino della provincia di Biella – È un valido aiuto per salvare vite”. Soddisfatto anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris. “Siamo molto contenti di avere a disposizione una macchina come questa. Oltre a far del bene alle persone, darà una mano a tutti i volontari del Soccorso Alpino così da difenderli da qualche pericolo. Che sia un valido supporto per proteggere tutti quanti”.

“Sono orgoglioso - dichiara Carlo Demartini, Amministratore Delegato Gruppo Cassa di Risparmio di Asti - di aver contributo alla donazione di uno strumento che sarà utile al prezioso lavoro svolto dal Soccorso Alpino per garantire maggiore sicurezza a chi vive le nostre montagne”.