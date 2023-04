Biella dichiara guerra a biciclette e monopattini elettrici truccati

Monopattini e velocipedi elettrici "truccati"? Biella dice basta. In questi giorni il Comune ha firmato con un'officina specializzata un contratto, affinchè questa si occupi di verificare se questi mezzi sono in regola o sono stati in qualche modo modificati per raggiungere velocità più elevate rispetto a quelle di fabbrica.

"Il nuovo Codice Della Strada - spiega l'assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Giacomo Moscarola - ha rivisto le disposizioni che disciplinano la circolazione di monopattini e velocipedi elettrici nelle strade urbane ed extraurbane. Con riguardo alla velocità, è stato confermato il limite dei 6 km/h sulle aree pedonali, mentre il nuovo limite per la circolazione sulle strade urbane passa dai 25 km orari precedentemente fissati ai 20 km orari. Il fatto, è che anche nelle settimane passate è stata trovata una bicicletta elettrica truccata nell'ambito di controlli da parte dei Carabinieri (leggi Gig Economy: controlli dei Carabinieri in tutta Italia, anche a Biella), e siccome sia le bici elettriche che i monopattini in circolazione sono sempre di più, vogliamo garantire una maggiore sicurezza sia a chi usa questi mezzi che ci circola in strada affidando in caso di dubbio da parte della Polizia Locale le verifiche della loro conformità alla legge. Ci sono bici elettriche che truccate vanno davvero veloci, ma i freni che hanno, per esempio, non sono adatti a quelle velocità, rendendo un rischio la circolazione di questi mezzi per tutti. Senza contare che tante persone che vanno in bicicletta non hanno nemmeno il casco, perchè in teoria dovrebbe essere solo una pedalata assistita".

In particolare, il Comune ha affidato a una ditta biellese "l’attività di controllo tecnico su rulli della velocità di monopattini e velocipedi elettrici che circolano su strade comunali che verrà svolta nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025".