Bel gesto Rotary Biella, doni di Pasqua ai bimbi rifugiati in Ucraina

Un pigiama, una colomba, una tavoletta di cioccolato, un lecca lecca, un giocattolo, un album da colorare, un rametto d’ulivo e un biglietto d’auguri da parte dei nostri soci e delle loro famiglie. Sono questi i doni per la Pasqua del Rotary Club di Biella, destinati ai bimbi rifugiati in Ucraina. Le 150 scatole con i doni sono state recapitate tramite la Caritas a 75 bambini e 75 bambine che al momento si trovano nella città di Kalynivka come rifugiati. Kalynivka, situata nel cuore dell’Ucraina, è una città dell’oblast di Vinnytsia, distante più di 200 km dalla capitale.

La città di Kalynivka fungeva da distretto amministrativo del raion di Kalynivka, uno dei ventisette raion in cui era suddiviso l’oblast di Vinnytsia, nell’Ucraina sudoccidentale. Attualmente la città di Kalynivka ospita centinaia di sfollati interni, che hanno dovuto lasciare le loro case per cercare rifugio dai bombardamenti. Si stima che oltre il 40% degli 8 milioni di rifugiati ucraini siano bambini.

Il Rotary Club di Biella ha deciso di destinare questo service ai bambini rifugiati di Kalynivka per donare loro, simbolicamente, una Santa Pasqua di pace e condivisione. Si ringraziano per il prezioso contributo Mondoffice srl, Liabel srl e Cartoleria Bonda. In occasione della Santa Pasqua il Rotary Club di Biella fa proprie le parole del Santo Padre, che condividiamo: “Si aprono le porte dell'universo, si alza una brezza: è la carezza di Gesù. Un ramo d'ulivo, una colomba bianca e il sorriso del Santo Padre: è Pasqua”.