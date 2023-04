La qualità apre a Biella, venerdì l'inaugurazione de “La pasticceria Simone De Mori”

Nel 2001 Simone subentra al papà Doriano che nel 1974 iniziò la sua attività di panificatore, consegnando al mattino i suoi prodotti nelle botteghe di paese. Nel 2014 la ditta De Mori si trasferisce in un nuovo laboratorio artigianale più grande ed evoluto, e venerdì 21 aprile alle 18, Simone, inaugura un nuovo progetto a Biella, in Via Seminari 11. “La Pasticceria Simone De Mori”, la firma sulla produzione, un locale dove tradizione e innovazione si fondono con armonia, e dove l'eleganza si incontra con la storia, dove colazione, pranzo e aperitivo hanno un denominatore comune fondamentale: la qualità. Per l'occasione sarà offerto a tutti i presenti un rinfresco con assaggi di dolce e salato della produzione propria, a km zero.

Ma che cos'è “La Pasticceria Simone De Mori”? Qualche cosa di unico: attraverso una vetrata comodamente seduti nel dehors esterno in parte coperto, bioclimatico, si può assistere alle lavorazioni. Decisamente ricca la carta, dai 30 tipi di colazioni che propongono tra il resto il tradizionale cornetto, ma anche il croissant, treccine all'uvetta, sfogliatine alle mele e maritozzi, al pranzo veloce, incentrato su prodotti da forno come croissant salati farciti, panini gourmet, senza tralasciare le classiche pizze gourmet e focacce dove a fare da padrone sarà comunque sempre l’attenta e maniacale lavorazione manuale di esperti pasticceri.

A completare l’offerta, ci sarà anche una parte dedicata al Pane, realizzato con il Lievito Madre che deriva da un ceppo che ha più di 70 anni che De Mori mantiene in vita rinfrescandolo ogni giorno e Farine Poco Raffinate.

Intenzione di De Mori è anche quella di proporre importanti sinergie con aziende del territorio attraverso alcune convenzioni. Ultimo, ma non meno importante momento della giornata che si potrà vivere nel locale nel cuore di Biella, a due passi dal Duomo, è l'aperitivo, fino alle 19 in settimana e alle 21 dal giovedì alla domenica, dove anche in questo caso ad accompagnare un delizioso vino o un cocktail saranno prodotti di panetteria e di pasticceria.

Nella parte coperta sarà possibile organizzare eventi come compleanni, feste di ricorrenza, ma anche meeting di lavoro e si effettueranno servizi su prenotazione per ogni tipo di ricorrenza dal salato al dolce.

“La Pasticceria Simone De Mori” si trova a Biella in Via Seminari 11 e sarà aperta tutti i giorni ad accezione del mercoledì, la prossima settimana anche martedì 25 aprile.