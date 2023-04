Rally Piemonte 2023 ad Alba, Tasinato al 16° assoluto: "Corsa sofferta ma felici", FOTO

9° posto come categoria R5, 16° assoluti e 2° come over 55, questo il piazzamento dei biellesi Pierangelo Tasinato di Biella Corse con il suo navigatore Luca Ferraris al Rally del Piemonte. Dopo qualche problema già venerdì 14 aprile, anche sabato mattina il team ha incontrato qualche difficoltà ma il risultato c'è comunque stato.

"Venerdì abbiamo avuto un po' di problemi ai differenziali dove alla fine abbiamo comunque risolto e completato lo shakedown - racconta Tasinato - . Alla sera la power stage è andata abbastanza bene, siamo andati un po' cauti, un po' troppo e per questo abbiamo pagato parecchio. Sabato al mattino quando abbiamo cominciato non riuscivo a tenere la macchina, scappava un po' dappertutto un po' per le gomme fredde e un po' per l'asfalto scivoloso e poi abbiamo avuto anche qualche problemino con l'impianto frenante. Abbiamo dunque dovuto fare due prove un po' cauti e per questo siamo stati retrocessi un po' nell'assoluta e poi al pomeriggio quando abbiamo risolto un po' il tutto abbiamo recuperato abbastanza diverse posizioni. Poi c'è stata anche l'ultima prova che è stata un po' sofferta: nell'ultimo tornante ho avuto qualche difficoltà e abbiamo pagato parecchi secondi nell'assoluta essere. Comunque ringrazio Biella Corse per l'appoggio che hanno dato, al Team Miele che è sempre presente e molto efficace nel risolvermi i problemi della macchina e soprattutto gli sponsor che mi danno una grossa mano e credono in noi e continuiamo con l'obiettivo sempre per la raccolta fondi per il 2023".

Prossimo appuntamento per Pierangelo Tasinato è al Rally del Grappolo il 20 e il 21 maggio.