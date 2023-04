Mercando campionessa italiana di boxe a Montesilvano

Grande risultato per Valeria Mercando, atleta della Pugilistica Biella Boxe, che nel weekend si è laureata campionessa italiana youth, categoria 54 chili. La studentessa del Liceo Scientifico ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati italiani schollgirl, junior e youth che si sono svolti a Montesilvano (Pescara).

Valeria, accompagnata all’angolo dal maestro Vincenzo Frascella che la segue ogni giorno nella palestra Fit 4 You di via Friuli 9, ha sconfitto in finale la brava rappresentante del Lazio, Eleonora Sbardella, che a sua volta aveva eliminato in semifinale la testa di serie numero uno. Il cammino di Valeria è stato esaltante in un crescendo di sicurezza e di consapevolezza delle proprie possibilità. Ai quarti di finale, la brava "mancina" biellese ha sconfitto la siciliana Chiara Lucia Carpinteri che ha dominato grazie al suo potentissimo diretto sinistro, costringendo addirittura l’avversaria per ben due volte al conteggio. In semifinale, Valeria - sponsorizzata da Macelleria De Ruvo Biella - ha incontrato la testa di serie numero due del torneo, l’altra siciliana Benedetta Maria Bianca, che non è mai riuscita ad impensierire la biellese che ha così fatto proprie tutte le riprese. Stesso leitmotiv anche in finale con Valeria che ha vinto tutte le riprese e ha conquistato meritatamente la medaglia d’oro del torneo. “E’ stato un crescendo esaltante - dichiara il maestro Frascella - che ha ripagato di tutto il duro lavoro svolto in palestra. Ora speriamo che Valeria si sblocchi ancora di più e che possa in questo modo raggiungere ulteriori risultati di questo livello anche negli anni a venire…”.

“E’ un’emozione fortissima - aggiunge Valeria Mercando -. Ringrazio il mio maestro, la mia famiglia e tutti i compagni della Pugilistica che hanno creduto in me e che mi hanno sostenuto ogni giorno in palestra…”