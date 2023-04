Il ciclismo internazionale corre a Biella nel “Giro della Provincia”, FOTO e VIDEO

Nella mattina di oggi lunedì 17 aprile, nella Sala Consigliare di Palazzo Oropa, a Biella, è stata presentata la 27a edizione del “Giro della Provincia di Biella”, in occasione dell’81° Trofeo Torino-Biella.

Il presidente UCAB, Filippo Borrione, ha illustrato le novità e lo svolgimento della competizione: la partenza sarà domenica 23 aprile alle ore 13:00 da Corso Europa, e si concluderà alle ore 16:15 circa, in via dei Seminari. “Senza precedenti il successo della stagione! La corsa di quest’anno avrà una risonanza internazionale e lungo le vie del biellese sfrecceranno 32 squadre e quasi 230 partecipanti (possibile grazie a una deroga della federazione) fra cui i rappresentanti di Francia, Olanda, Svizzera, Spagna e addirittura del Messico. Grazie a tutti i volontari UCAB, abbiamo creato insieme alle istituzioni, un evento sportivo di Unione, al quale parteciperanno in contemporanea, atleti di Russia e Ucraina.”

I rappresentanti della Federazione Ciclistica ribadiscono l’importanza di un evento di tale portata: “Il Giro della Provincia, ex Torino-Biella, rappresenta il più grande evento sportivo del Piemonte. Ucab ha formato moltissimi ragazzi e allenato diversi campioni, riunendo a Biella il ciclismo internazionale; il territorio ne trarrà un enorme giovamento, dal settore sportivo, a quello alberghiero e turistico.”

Il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, si dichiara molto soddisfatto dell’operato della Società sportiva e sottolinea la necessità di queste manifestazioni per mostrare i pregi del territorio, anche dal punto di vista turistico. L’Amministrazione ha poi voluto complimentarsi con il presidente dell’Ucab Biella 1925 Filippo Borrione e il suo staff per l’impegno profuso (i ringraziamenti sono stati estesi pure alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alla Regione Piemonte, che ha fornito il patrocinio grazie all’interessamento del consigliere locale Michele Mosca e per finire al responsabile del Settore Sport Antonio Pusceddu).

“Questa edizione -riprende Borrione- sarà ricca di novità, fra cui la diretta streaming, che mostrerà dall’alto i tratti salienti del percorso e le vie del biellese. Una sfilata di rinomati veicoli storici accompagnerà la gara, creando un binomio fra motori e ciclismo, valorizzando due particolarità storiche nostrane.” Ucab e l’amministrazione invitano, infine, a seguire la competizione in live sul maxi-schermo, che verrà installato in Piazza Duomo.