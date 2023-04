Come affrontare l'ansia da prestazione sportiva, incontro con il Città di Cossato

Città di Cossato è lieta di invitarvi all'incontro con la dottoressa Basi, Dirigente Medico con Specializzazione in Psichiatria. L'evento, dal titolo: "Come affrontare l'ansia da prestazione sportiva - L'errore come concetto migliorativo", si terrà lunedì 17 aprile dalle 20.45 presso la Sala Eventi di Villa Ranzoni a Cossato (Via Ranzoni 24). Si tratta di un'occasione interessante per ragazzi, genitori, allenatori e dirigenti per confrontarsi liberamente con un medico specializzato su tematiche fondamentali per lo sviluppo psicologico dei "nostri ragazzi".

Durante la breve serata affronteremo i seguenti argomenti: il post covid: cosa ci è successo? (cambio modalità di rapporti interpersonali, la mancanza del contatto). Ansia anticipatoria, la paura della paura. Ansia prestazionale, il timore del giudizio. L'errore come concetto migliorativo, non solo una critica. L'incontro è aperto a tutti ed è gratuito! La Dottoressa Basi attualmente opera presso l'ASL di Biella ed in precedenza ha lavorato presso l’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano.

"Questa iniziativa è stata fortemente voluta dalla nostra società che, alla sua attività calcistica, riconosce anche un ruolo educativo, sociale e di sviluppo caratteriale dei ragazzi e non solamente una funzione sportiva – spiega il direttore Casazza - Certi che questi valori facciano parte dell'interesse di ognuno di noi, vi aspettiamo numerosi per crescere insieme."