Bella vittoria per Botalla TeamVolley, ecco i risultati del settore giovanile

Il Botalla TeamVolley saluta nel migliore dei modi il pubblico di Lessona. L’ultima uscita casalinga della stagione regolare di serie D ha visto le giovani biancoblu superare con un bel 3-0 il Gs Pino Volley. Il Botalla difende ancora per una settimana il secondo posto, ma per staccare il biglietto verso i playoff bisognerà uscire indenni dall’ultimo atto, sabato prossimo a Chiavazza contro la Virtus piglia-tutto di questa stagione. Coach Alex Cavallone punta sul sestetto classico: Gilardi in regia, Valli libero, con Lorenzon, Vodopi, Scoleri, Perissinotto e Zignone.

Inizio di primo set molto faticoso, con parecchio disordine nella metà campo del TeamVolley. L’attacco non porta i soliti punti; a fine parziale si registrano ben 7 errori in fase offensiva. Le lessonesi si trovano subito ad inseguire, fino al 6-11 per Pino. Con molta fatica si ricuce lo svantaggio, complici anche i dieci errori totali degli avversari che permettono alle biancoblu di chiudere la frazione sul 25-21. Stessa formazione nel secondo set, le torinesi vanno sull’1-3 ma il Botalla si ricompone e la frazione prosegue punto a punto. La fuga del TeamVolley sull’11-6 viene fermata da un buon time-out di Pino, ma sul 19-14 il coach ospite è ancora obbligato a chiamare a rapporto la truppa.

Lo stesso Cavallone non vuole lasciare nulla al caso, un super-punto di Scoleri toglie gli ultimi dubbi e il 25-20 arriva da un pallonetto di Lorenzon. Anche il terzo parziale segue la falsariga dei primi due: le lessonesi reggono il gioco ma senza mai dare l’impressione di dominare. Il vantaggio passa dal 13-11 al 21-16 in modo graduale, le torinesi alzano bandiera bianca e quando Vodopi sigla il 25-19 la contesa era già chiusa da qualche scambio. «L’importante era vincere – afferma la palleggiatrice Camilla Gilardi - Siamo molto contente per il risultato, anche se a mio avviso non abbiamo dato il massimo delle nostre potenzialità. In queste ultime partite siamo sempre sotto pressione, ma ci può stare. Dopo l’ultima sconfitta, ci voleva: a Settimo secondo me non siamo state una squadra, eravamo molto agitate per le partite che ci aspettavano, con lo stress di doverle vincere tutte per realizzare il nostro grande sogno. Almeno abbiamo recuperato questa partita, ora credo che non abbiamo più niente da perdere: dobbiamo assolutamente giocarci tutto quello che abbiamo e far vedere quelle che siamo, fino ad oggi non abbiamo mai dato il nostro 100%».

«Non la nostra miglior gara – aggiunge coach Alex Cavallone - probabilmente abbiamo accusato ancora un po' la sconfitta contro Settimo. Abbiamo ritrovato la nostra ricezione (subendo solamente tre ace in tutta la gara) e la nostra battuta, facendo 10 punti contro 6 errori. Dall’altro lato della medaglia, abbiamo perso qualcosa di importante in attacco, totalizzando 13 errori e subendo 5 murate. Ora ci aspetta l'ultima fatica in casa della Virtus, reduce dalla promozione in serie C, alla quale rinnovo i complimenti. Si tratta della gara che tutti aspettano, in settimana cercheremo di limare tutte le imperfezioni possibili per non farci trovare impreparati sabato». L’ultimo turno vedrà come detto il Botalla TeamVolley sfidare la Virtus Biella nel derby, in un PalaSarselli parato a festa. Con CalTon ormai fuori dai giochi, la lotta al secondo posto riguarda solo le torinesi di Balamunt, impegnate a Ivrea sul campo dell’ultima in classifica.

TABELLINO – SERIE D Girone D – 21esima giornata

BOTALLA TEAMVOLLEY – GS PINO VOLLEY 3-0 (25-21/25-20/25-19)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Lorenzon 16, Biasin C., Nanì ne, Damo ne, Vodopi 6, Gilardi 1, Allorto ne, Valli (L), Perissinotto 7, Scoleri 11, Vioglio ne, Gariazzo (L), Nicolo ne, Zignone 6. Coach Alex Cavallone, assistente Marco Allorto.

I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE

Under 13 Coppa Comitato Varallo Sesia (VC), sabato 15 aprile Valsesia Team Volley 13 – CONAD TEAMVOLLEY BLU 3-0 (25-7/25-22/25-19)

Under17 ZICCIO B Lessona (BI), domenica 16 aprile DE MORI TEAMVOLLEY – Gs Pavic 2008 0-3 (5-25/14-25/17-25)