Pella: "Bilanci di previsione, rinvio al 31 maggio necessario per capire effetti crisi e risorse FSC"

“Voglio ringraziare il Sottosegretario dell'Interno On. Wanda Ferro che, in sinergia con il Sottosegretario al MEF con delega agli enti locali On. Sandra Savino, nei giorni scorsi ha ascoltato e accolto la mia richiesta e quella proveniente da moltissimi sindaci rispetto alla necessità di una proroga per l'approvazione dei bilanci di previsione di comuni e province, il cui termine era previsto per il prossimo 30 aprile”. Lo scrive il capogruppo della Commissione Bilancio Roberto Pella.

E aggiunge: “ Le difficoltà nella formulazione e conseguente approvazione dei Piani economico-finanziari del servizio rifiuti e delle relative tariffe TARI, anche in connessione con il rilevante incremento dei prezzi di materie prime e materiali, non consente, infatti, di poter chiudere i bilanci degli Enti locali, altresì in considerazione degli effetti della rinegoziazione dei mutui della CDP che é stata avviata proprio nei giorni scorsi, a partire dal 6 aprile, e che comporterà una diversa allocazione delle spese correnti. Una richiesta peraltro inviata all'attenzione del Ministero dell'interno anche da ANCI e UPI negli scorsi giorni che sono certo troverà accordo in sede di discussione della Conferenza Stato-Città di domani”.