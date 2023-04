Forever Lampadari, da 30 anni al fianco del cliente: “La nostra missione? Fornire massima qualità al giusto prezzo”

Da 30 anni al servizio del cliente con sapiente cura e grande professionalità. Da Fover Lampadari è possibile trovare tutto ciò che si cerca, dalle decorazioni, passando ai lampadari fino al semplice materiale elettrico.

“Siamo molto grati ai nostri clienti che ci hanno reso quello che siamo oggi – spiegano i titolari - Ora cerchiamo di aggiungere un un ulteriore tassello alla nostra storia così da migliorare e soddisfare ancor di più i gusti di chi ci ha voluto dar fiducia. Il nostro obiettivo è offrire i migliori prodotti e servizi ai nostri clienti per soddisfarli e superare sempre le loro aspettative. La nostra missione? Fornire massima qualità al giusto prezzo”.

I due storici punti vendita di via Trieste 2 e di via Pietro Micca 32, a Biella, propongono soluzioni di illuminazione per ogni gusto. Tre, infatti sono le linee di prodotto: classico, vintage e moderno. Entrando nella realtà di Fover Lampadari, il cliente sarà guidato nella scelta del prodotto giusto attraverso offerte e possibilità atte a soddisfare ogni gusto.

Per info: 015.22049 (via Pietro Micca 32) o 015.27041 (via Trieste)

Pagina Facebook: Forever Lampadari

Biella Pagina Instagram: flb_foreverlampadari_biella