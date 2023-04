Da oggetto cheap a capo irresistibilmente chic: la canottiera, il grande ritorno del trend anni ‘90

È uno dei capi più discussi e sorprendenti del mondo della moda. Prima la si nascondeva, quasi vergognandosene, poi è stata timidamente sdoganata e ora conquista il podio degli articoli irrinunciabili da avere nel proprio guardaroba. Stiamo parlando della canottiera. Bianca, nera, colorata, a costine o con scollo all’americana poco importa, ciò che conta è possederla.

Questo indumento, tradizionalmente associato all’underwear maschile, è stato rivisitato e rilanciato sulle passerelle in chiavi molto diverse. Sensuale e versatile, conferisce quel tocco je-ne-sais-quoi a qualunque look, che si tratti di un semplice paio di jeans o di un tailleur. Ma allora, come indossare la canottiera durante la primavera 2023? Ecco cinque proposte glamour a cui ispirarci.

Less is more: canotta bianca con jeans come insegna Naomi Campbell

Less is more. C’è poco da fare, ma questa regola di stile vince in qualunque occasione. La canottiera bianca, sfoggiata insieme ad un paio di jeans, è sinonimo di leggerezza e libertà. Per completare il look basta aggiungere una giacca in pelle e degli anfibi neri oppure dei mocassini con calzino, rigorosamente bianco.

Non è un caso se questo accostamento è popolare anche tra le dive più celebri del red carpet. Naomi Campbell abbina una canotta bianca, con spalline larghe, a dei jeans wide leg dall’effetto slavato e impreziosisce il tutto con una cascata di collane. L’influencer Giulia De Lellis, invece, propone un outfit scegliendo un altro tra i capi più in voga del momento, la gonna di jeans lunga fino alle caviglie.

Quale tank top indossare, allora? Non vi è una vera e propria regola, basta scegliere un modello total-white e il gioco è fatto. Se prediligi una canotta con spalline larghe puoi optare per quelle dei brand Schiesser, Ulla Popken e Skiny. Invece, se preferisci una versione più raffinata, puoi puntare su quella griffata Mey, con spalline sottili e inserti in pizzo.

Sotto ad una camicia oversize, abbinata con pantaloni cargo e sneakers

Un altro outfit fresco e giovanile, ideale per le belle giornate di sole che ci attendono, è quello che prevede la combo tank top, pantaloni cargo, sneakers e camicia oversize, rigorosamente colorata. Un accostamento decisamente trendy, sinonimo di comfort e massima praticità.

Per ciò che riguarda la canotta, anche in questo caso, scegliendo un modello bianco puoi andare sul sicuro. Ottime, però, sono anche le versioni declinate nelle nuance del beige e del marrone e quelle con logo ben in vista. Alcuni esempi?

Falke propone un modello nelle sfumature del cammello con profondo scollo tondo e spalline regolabili. La canottiera di Superdry, invece, è marrone scura, a costine e impreziosita da bottoncini a contrasto nella zona anteriore.

Via libera anche a versioni più casual e grintose, perfette per quante amano distinguersi sfoggiando capi d’abbigliamento unici. La Vest Label firmata Hugo, attillata e con spalline larghe, è decorata dal logo del marchio in un’accesa tonalità di rosso. Mentre sul modello Adidas figura l’inconfondibile simbolo del trifoglio.

In versione nera con gonna al ginocchio, per un look super chic

Lasciamo per un attimo da parte gli outfit casual e passiamo ad un abbinamento più raffinato. Infatti, pensare che la canottiera non possa essere interpretata in chiave chic è un grosso errore. Tank top nero e gonna al ginocchio, magari in color sabbia, è una combinazione perfetta da sfoggiare anche in ufficio.

Per renderla ancora più trendy, il consiglio è quello di indossare un paio di slingback o dei sandali con cinturini avvolti intorno alla caviglia e una mini-bag a contrasto, da portare con disinvoltura sotto al braccio.

Riguardo alle offerte di canottiere donna che meglio si prestano a tale accostamento s’incontrano molteplici alternative. Sassa, Spiedel, Free People e Pieces hanno inserito nelle proprie collezioni modelli dal taglio classico, realizzati in 100% cotone e con spalline larghe. Decisamente più sofisticata ed elegante, invece è la Cami Cut Out Lace Sophia firmata Hunkemöller, con scollo a V, schiena scoperta e dettagli in pizzo sia nella parte anteriore che in quella posteriore.

Romantica e graziosa, la canottiera con spalline sottili insieme a pantaloni wide e sandali

In cerca di un look dall’allure romantica e graziosa? Ecco che, se unita ad un paio di pantaloni bianchi wide e a dei sandali bianchi, la canottiera si trasforma in un capo ultra femminile e sensuale. Spesso, infatti, per distinguersi basta puntare sull’essenziale.

Le amanti di questo stile non potranno che apprezzare i tank top in versione lucida, realizzati in seta, chiffon o satin. Touch di Yamamay è un modello elegante declinato nelle sfumature del Blu Ocean o del Beige.

Via libera, però, anche a delicati inserti in pizzo e in merletto. Un esempio? Il tank top Nina di Hunkemöller, in color rosa cipria, ha una vestibilità leggermente più lunga delle canotte classiche. Presenta, poi, una profonda scollatura a V ed una chiusura a incrocio che lascia la schiena scoperta.

Un accostamento elegante e ricercato? Assieme al tailleur come sottogiacca

La vera novità che riguarda la canottiera? È che oggi è stata sdoganata anche in contesti che fino a qualche anno fa sembravano impensabili, dai red carpet alle passerelle, come insegnano le sorelle Hadid, Emily Ratajkowski ed Hailey Bieber. Allora, perché non indossarla anche per una serata speciale, con un elegante tailleur?

Non sai da che parte cominciare? Insieme ad un classico completo nero, il suggerimento è quello di puntare su un tank top originale e appariscente, magari con stampa floreale o animalier. Ottima, in questo senso, è la versione di Calida, con piccoli fiorellini su tutta la superficie, o quella firmata Impetus, con un pattern pitonato nelle nuance dell’azzurro e del nero.

Al contrario, infine, se preferisci puntare su un tailleur colorato, meglio scegliere canotte in tinta unita. Il modello Mit Doppelträgern del brand NA-KD è decorato da una doppia spallina sottile. Mentre quello griffato Baker by Ted Baker da un grazioso inserto trasparente nella zona della scollatura. Insomma, una cosa è certa: la canottiera ormai non è più un capo da nascondere ma da esibire e sfoggiare con fierezza.