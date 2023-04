Sabato 22 aprile, a Magnano, si terrà la Giornata Ecologica. L’evento avrà inizio alle ore 9 nella piazza del Comune.

L'amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni Agrimagnano e Pro Loco, invita i bambini accompagnati dai genitori. Per l’attività si consiglia di munirsi di guanti da giardiniere, scarponcini o scarpe comode e un giubbino catarifrangente. Al termine della mattinata, ci sarà una merenda offerta dall’organizzazione per tutti i partecipanti.