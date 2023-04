SEAB: Bando per l'affidamento del "Servizio recupero in via stragiudiziale dei crediti di S.E.A.B."

"SEAB spa, con sede in Viale Roma, 14 13900 Biella (Bl), con bando pubblicato sulla GUCE n. 2023/S 070-212759 e sulla GURI n. 41 del 7/4/2023 ha indetto procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16 per l'affidamento del "Servizio recupero in via stragiudiziale dei crediti di S.E.A.B. di fatture a tariffa puntuale dei Comuni di Biella, Cossato, Gaglianico, Vigliano Biellese per 2 anni, con facoltà di rinnovo per 2 anni", CIG 97351102EA, per un importo totale stimato di € 1.972.856,45 oltre IVA, di cui € 853.992,20 oltre IVA per eventuale rinnovo. La procedura è svolta interamente con strumenti telematici, tramite la piattaforma SINTEL accessibile al sito www.ariaspa.it .

L'intera documentazione di gara è disponibile in via libera, diretta e gratuita al link:

www.ariaspa.it .

Termine scadenze offerte: 15/5/2023 ore 12:00. Prima seduta pubblica: 16/5/2023 ore 10:00 presso la sede di SEAB.

RUP: Claudia Franzoni."